美又派2艦通過台海 展現對自由開放印太承諾

2019-01-24 23:39

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國太平洋艦隊指出，美國海軍24日派「麥康貝爾號（USS McCampbell）」和「華特狄爾號（USNS Walter S. Diehl）」等2艘船艦穿越台灣海峽。該艦隊發言人高曼（Tim Gorman）少校向美國有線電視新聞網（CNN）表示，華特狄爾號與飛彈驅逐艦麥康貝爾號進行一次例行的「台海過境通行（Taiwan Strait Transit）」，此舉「符合國際法。」

高曼提到，這2艘船艦過境通行台海，展現美國對自由及開放的印度─太平洋的承諾。美國海軍將持續在國際法准許的任何地方航行、飛越和執行任務。

美國海軍亦於去年10月與11月派2艘船艦駛過台海。當時，多艘中國軍艦曾尾隨美方執行任務。去年7月，美方也曾進行一次類似任務。然而在此之前，美國海軍一年僅約過境通行台海一次。

麥康貝爾號乃美國海軍現役作戰艦艇，由現役戰鬥人員操作。華特狄爾號則由非戰鬥人員操作，屬於美國海軍的輔助支援船艦。

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