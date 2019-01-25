微軟Bing復活了！ 中國網友歡呼

2019-01-25 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日稍早傳出中國「網路長城」將境內僅存少數外國搜尋引擎、微軟Bing加入封殺名單的消息。現據外媒指出，Bing已恢復正常功能，中國網友歡聲雷動，紛紛表示「我真感動！」、「微軟好！微軟妙！」

《法新社》報導，《彭博》援引匿名消息來源指出，稍早微軟的搜尋引擎之所以被阻擋，是由於「一個意外的技術錯誤」所造成，並稱Bing符合中國的審查規則。

對於Bing「復活」，中國網友在微博上集體歡呼，有人用了3個抽泣的表情符號高呼「Bing回來了！我真感動！」，另有人說「Bing又能連了！微軟好，微軟妙！」。

Bing暫時被封鎖讓外界擔心其是否成為中國網路審查制度的最新受害者，《金融時報》甚至懷疑這次封禁的起因是中美貿易戰，中國欲將將關稅戰轉移到網路科技上。

中國《新華社》此前報導稱，中國政府在2018年查禁超過2萬6千個「非法」網站，並刪除超過600萬則敏感網路貼文。中國網友必須透過代理伺服器（VPN）才能連上多數外國網站，俗稱「翻牆」。

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