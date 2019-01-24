東京醫科大學入學考爆黑箱 報考人數驟減逾2/3

2019-01-24 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京醫科大學去年遭爆對男女考生採取差別待遇，引起社會負面觀感，不僅數十億政府補助金飛了，即將登場的一般入學考試的報名人數也驟降，不到去年的3分之1。

日本放送協會（NHK）報導，東京醫科大學去年接連爆出入學考試醜聞，包括長年統一扣減女性考生和重考生的分數，前理事長還接受關說，讓人走「後門」入學。

校方為了讓原本合格的學生在下學年度入學，即將在下月2日登場的一般入學考試的錄取名額，從原本的75人減至不到一半，報名也已在本月22日截止。

據關係者透露，今年的報考人數僅有900多人，不到去年2900人的3分之1，人數大幅減少。東京醫科大學的有關人士認為，入學考試不公的風波使校譽跌至谷底，進而導致報考人數銳減，校方正努力重新取得大眾的信任。

另外，日本文部科學省22日宣布，為重懲入學考試不公，將全額扣除東京醫科大學2018年度全額私校補助。東京醫大2017年度獲得補助為23億日元（約新台幣6.4億元）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/