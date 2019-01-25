「檢舉魔人」盯上銀色福斯 送他16500元罰單

2019-01-25 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路瘋傳1段影片，台中1名汽車駕駛人先前被「檢舉魔人」盯上，沿路尾隨他並拍下他7項違規事實，援引交通處罰條例且提交影片進行檢舉，7張全數成立，罰鍰共1萬6500元，被網友轟「吃飽太閒」。

臉書粉絲專頁「路安專案」貼出影片，當中能見「檢舉魔人」在去年11月20日，於台中西屯路三段盯上1輛銀色福斯小客車，在開上台74線快速道路前的一個右轉路口，拍下小客車右轉時先駛入外側車道的模樣，接著在快速道路中，又拍下他在道路縮減合併處沒打方向燈的違規情形。

「檢舉魔人」持續跟蹤，發現福斯小客車駕駛人竟然邊開車邊用手機，隨後雙方均進入隧道，對方駕駛人未開啟車頭燈也被檢舉，最後該汽車又2度未打方向燈變換車道，以及下匝道時跨越槽化線，合計7項違規事實，全被「檢舉魔人」在去年11月21日提供給交通隊開罰。

「檢舉魔人」近期內收到台中市政府警察局第六分局的回函，表示他檢舉的7項案件全數成立，罰單總金額為1萬6500元，「檢舉魔人」用當時行車記錄器拍攝到的畫面，結合警方回函製作成影片放上臉書，被廣大網友砲轟他「吃飽太閒」，有網友認為福斯小客車駕駛人並未危害交通安全，「誰開車不會偶爾犯規」，但也有網友覺得「出門在外誰都不想要旁邊的人突然變成三寶」。

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