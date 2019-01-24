全球百大思想家名單 這隻「愛貓的大猩猩」赫然入榜！

〔即時新聞／綜合報導〕美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊公布了2019全球百大思想家，在「已過世的思想家」名單中，赫然出現一隻名為可可（Koko）、被公認為全球最聰明的大猩猩，這也讓她將與已過世的知名物理學家霍金（Stephen Hawking）、遇害的華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）同榜齊名。

《外交政策》在23日公布了2019百大思想家名單，並將名單分為十項，其中世界上最聰明的大猩猩可可被列入過世思想家項目（The Depaeted），將與霍金等已故知名人物齊名。根據外媒報導，可可生命中大部分時間都待在加州大猩猩基金會，在心理學教授派特森（Francine "Penny" Patterson）交導下學習手語，直到去世前，她已認識超過2000個單字。可可生前也曾經配合保育機構拍攝影片，使用手語嚴肅地呼籲人類不要再破壞環境，以免地球暖化。

除了在手語上有驚人的表現，可可還以愛貓聞名，她養過幾隻貓，第1隻是被她命名為「圓球」（All Ball）的灰、白毛色的小貓，當小貓過世時，她曾透過手語表示，耶誕節想要再養1隻貓，在研究員給她1個絨毛玩具後，她不斷表達自己很「傷心」，最後研究員才讓她從一窩小貓挑選一隻。

去年（2018）的6月，46歲的可可清晨在睡夢中安詳離式，即便許多科學家不認同可可的能力，懷疑她究竟是不是真的能了解單字的意思，不過身為所有大猩猩的大使，以及跨種族交流和同理心的象徵，可可無疑觸動了數百萬人的生命。她深受人們的喜愛，並將被深切懷念。

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