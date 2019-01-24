62歲工人和14歲少女相戀上床 遭家人反對乾脆私奔

2019-01-24 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名已經年過六旬的男子與鄰居一名未滿15歲的女孩相戀，兩人交往後短短5個月就已經發生性關係。這段不被允許的戀情曝光以後，男子帶著女孩私奔，直到得知女方家人報警，才嚇得趕緊將女孩送回家並自首。

根據《泰國頭條新聞》報導，在泰國巴吞他尼府這名從事建築工人的62歲男子，和鄰居14歲的女兒相戀並交往有5個月，這段期間兩人也發生過多次性行為。這段戀情被女方家人知道後馬上遭到強力反對，極力想要拆散2人，更要求男子要付5萬元泰銖（約台幣4.8萬元）以對自己的行為負責。

但這筆數字對於一個建築工人而言有些困難，男子苦苦哀求女方家人能否以「分期」的方式，每個月給5000元泰銖（約4800元新台幣），被女方家人果斷拒絕。無奈之下，男子遂動了私奔念頭，由自己先隻身逃到曼谷，女孩再趁家人不注意時離家到曼谷去找他。

女方家人發現女兒失蹤以後，馬上報警處理，男子得知以後害怕得趕緊將女孩送回家裡，並前往警局自首。儘管該名女孩是一廂情願跟男子私奔，但依據法律，男子還是被警方以誘拐15歲以下未成年人罪起訴。

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