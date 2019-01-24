性侵女友一對未成年女兒 美法官重判惡狼401年

2019-01-24 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名男子在4年間，屢次強姦他女友的2名未成年女兒，並讓其中1女懷孕，此外，該男子還身背1起綁架性侵、7起猥褻等多起罪名，其中最年幼的受害更在庭上請求法官，「不要讓他再回來傷害我們」；在經過法庭審判後，上周四（17日）法官重判該男入獄401年。

綜合外媒報導，39歲的塞爾達（Macario Cerda）在2013年性侵了女友的大女兒，當時他強行將該女孩拉入車中，並載到偏遠處性侵，還威脅她不准說出去，否則就要暴力傷害她的家人，所幸女孩趁著塞爾達下車時，跳上駕駛座開車逃走；警方獲報逮捕塞爾達後，更發現早在2009，塞爾達就曾性侵過受害女孩的妹妹，2010年更因性侵受害女孩導致其懷孕。

警方在調查發現，早在塞爾達犯下這些令人髮指的罪刑前，就因無證居留被遣返離境，沒想到他竟自行偷渡回美國，以非法移民的身分犯罪，除了對這對被害姊妹伸出狼爪，也曾有對其女友家暴、恐嚇的紀錄。

法院上周四開庭審理時，最年幼的受害女孩在審判中請求法官，不要再將塞爾達驅逐出境，「不要再讓他回來傷害我們」；最後判決結果出爐，塞爾達被處以401年刑期。對此，檢察官表示，受害家庭再也不用活在恐懼之下，因為塞爾達將在加州的監獄中度過餘生。

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