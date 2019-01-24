印度追星怪招 電影上映前狂偷牛奶潑海報

2019-01-24 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）的牛奶商販近期飽受困擾，由於有不少瘋狂影迷會用牛奶潑灑電影海報，祈求電影賣座，因此電影上映前牛奶小偷相當猖獗，牛奶經銷商協會週三（23日）已向警方報案求助。

《BBC》報導，在某些宗教場合，印度教徒會將牛奶倒在神像上祈福，不少印度影迷也採用被稱為「paal abhishekam」的儀式，在電影上映前把牛奶倒在巨大的海報或影星的人形立牌上，祈求電影賣座。這些瘋狂影迷通常趁清晨無人看守時，大膽偷走擺在商店外的牛奶。

本週二，影星Silambarasan發短片，要粉絲把牛奶倒在他的人形立牌以祈求電影賣座後，促使坦米爾納杜邦的牛奶經銷商協會採取行動，向警方報案尋求禁令。警方已向他們保證「會採取行動」。

該協會負責人SA Ponnusamy說，這種做法已經存在了20多年，各地粉絲都這樣做，「因為他們將電影中的明星視為半神人」。但他指出，「這是一種崇拜神靈的作法，而非追星」。

雖然該協會已在不少粉絲俱樂部的社群媒體群組發文呼籲不要偷牛奶，甚至還與知名影星拉吉尼坎斯（Rajinikanth）、卡茂爾・哈桑（Kamal Hassan）聯繫，尋求協助，但偷竊情況仍繼續發生。

拉吉尼坎斯的發言人表示，「粉絲們不受演員控制」，「我們已要求他們不要沉迷於這種作法，但他們認為這是一種慶祝儀式」。

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