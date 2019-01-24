像被車撞！ 英女滑水道遭肥女追撞 肝腎破損內出血

2019-01-24 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名兩個孩子的媽向媒體稱，她帶兩個小孩去土耳其的旅遊變成了一場噩夢。她在使用滑水道設施的時候，差點被後面的人「壓扁」而喪命。

英國《鏡報》報導，英國婦女喬斯林（Jemma Joslyn）表示，她付了2700元英鎊（約10萬元新台幣）購買到土耳其的Liberty Lykia飯店度假兩週的旅遊方案，卻在使用滑水道設施時，遭一名過重的女士從後追撞碾壓。她感覺自己的器官被碾碎，後又被另一個遊客撞擊。

她隨後被送到土耳其的Esnaf醫院，檢查發現其肝臟破裂、嚴重內出血及腎臟損傷，緊急開刀後，休養8天才能出院返家。這個意外讓她的腹部、腰間都留下如歷車禍般的巨大傷疤。然而她卻被告知因為她被載到私人醫院，保險無法給付住院等醫療費用。

目前喬斯林已經對包辦該次旅行的Thomas Cook公司進行提告，認為該飯店所屬戲水設施完全沒有監控及安全預防，以及該公司事後對她的照料和處置實在「令人作噁」。

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