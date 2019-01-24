塑膠垃圾卡嘴巴張不開 海豚活活餓死網友不忍

2019-01-24 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕人類生產的塑膠廢物因為難以回收，如果隨意丟棄可能會對環境造成汙染。最近就有一隻母海豚因為嘴部被塑膠垃圾卡住，無法張口也不能進食，最後活活餓死，可憐模樣引來網友討論。

綜合報導指出，最近有一隻海豚的屍體在英國澤西島（Jersy）附近被發現，牠的嘴巴因為被一個塑膠垃圾卡住，導致沒辦法張開嘴巴、進食。目擊者拍下照片後通知海洋資源局處理，不過屍體後來又被沖走。官方從照片分析，海豚相當瘦削，懷疑是被餓死的。

英國漁業部門（fisheries department）人員錢伯斯（Paul Chambers）表示，海豚嘴巴位置有個傷口，似乎被一些東西纏着，因此有多個很深的傷口。他也表示，雖然海豚通常都會遠離岸邊，但仍可能在深水區活動時撞上漁船。

許多網友看到海豚的屍體照片後都留言，「真的太令人心痛了。」、「這真是恐怖、嚇人的死法。」、「好難過。」也有人呼籲英國政府，現在是認真規劃塑膠回收的時刻了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/