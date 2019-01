關門33天！川普編押韻口號遊說美墨築牆 遭網友惡搞吐槽

2019-01-24 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦政府罷工至今(24)日為止已進入第33天,川普23日在推特上發布2則貼文,其中包含押韻的新口號,用來向民眾宣揚美墨邊境築牆政策,不過網友紛紛留言惡搞、諷刺,還有人玩起押韻創作。

綜合外媒報導,白宮與國會為美墨築牆費僵持不下,2018年12月22日起至今,政府已關門33天,導致美國聯邦政府80萬名雇員被迫放無薪假。川普23日在推特上發文,其中1條為「BUILD A WALL & CRIME WILL FALL!」(築起一座牆,犯罪率下降!),用押韻的口號說服大家支持他的理念。

川普發出貼文後,有網友發揮創意,創作出各種押韻的口號嘲諷川普,例如:「MAKE A RHYME TO HIDE A CRIME!」(創作押韻,隱藏罪行)、「MEXICO WILL PAY, YOU USED TO SAY」(你曾經說,墨西哥會付);不過也有不少網友認真發表言論,要求盡快結束聯邦政府關門,要川普不要再鬧了。

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!