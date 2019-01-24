關門33天！川普編押韻口號遊說美墨築牆 遭網友惡搞吐槽

川普（見圖）23日在推特上發布2則貼文，其中包含押韻的新口號「BUILD A WALL & CRIME WILL FALL!」（築起一座牆，犯罪率下降！）。（法新社）

2019-01-24 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府罷工至今（24）日為止已進入第33天，川普23日在推特上發布2則貼文，其中包含押韻的新口號，用來向民眾宣揚美墨邊境築牆政策，不過網友紛紛留言惡搞、諷刺，還有人玩起押韻創作。

綜合外媒報導，白宮與國會為美墨築牆費僵持不下，2018年12月22日起至今，政府已關門33天，導致美國聯邦政府80萬名雇員被迫放無薪假。川普23日在推特上發文，其中1條為「BUILD A WALL & CRIME WILL FALL!」（築起一座牆，犯罪率下降！），用押韻的口號說服大家支持他的理念。

川普發出貼文後，有網友發揮創意，創作出各種押韻的口號嘲諷川普，例如：「MAKE A RHYME TO HIDE A CRIME!」（創作押韻，隱藏罪行）、「MEXICO WILL PAY, YOU USED TO SAY」（你曾經說，墨西哥會付）；不過也有不少網友認真發表言論，要求盡快結束聯邦政府關門，要川普不要再鬧了。

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年1月23日

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished （under construction now）, of the Republican Party. Use it and pray! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年1月23日

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