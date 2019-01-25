港大學生會出現「反港獨」候選人 學生怒吼「中共打手」

2019-01-25 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年的香港大學學生會幹事選舉中，首次出現「反港獨」候選人。其中1組3人候選內閣團隊「蒼傲」表示，「香港是中國不可分割的一部分」，「六四天安門抗爭者不是政治犯」，遭港大學生砲轟是「中共代表」，甚至有學生要求他們「退選」。

綜合外媒報導，由李鎔津、鄭鎮熙、張信一組成的「蒼傲」內閣團隊將角逐2019年度的港大學生會幹事，另名學生麥嘉晉則是競選常務秘書一職。日前港大學生會校園電視對「蒼傲」進行選前訪問，「蒼傲」提到，他們支持香港回歸時簽訂的條文，當然包含「一國兩制」。

「蒼傲」也對香港當局取締港獨團體「香港民族黨」表達贊同，並支持中共剝奪數名支持自決的香港議員資格。鄭鎮熙在受訪時指出，六四事件是違法抗爭，不能將抗爭者稱作「政治犯」。

麥嘉晉坦言，香港與中國關係密切，自己不同意和不支持香港獨立，並認為香港獨立是不合法的。關於《國歌法》，他回應「訂立國歌法是有必要的，每個人都要尊重國歌與對個人行為負責」。

4人政治立場與近年來的港大學生會力推的「港獨」相反，讓不少學生認為候選人「染紅」，是變相的「中共打手」，校園內還出現要求「蒼傲」退選的聲浪。香港民主黨主席胡志偉更狠批，「『蒼傲』枉為大學生，居然連是非黑白都分不清楚」。

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