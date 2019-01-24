外媒想了解這件事 華春瑩嗆：不是外交問題還來問我？

2019-01-24 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國「網路長城」封殺名單除Google、臉書（Facebook）之外，近期內大量中國網友發現就連微軟（Microsoft）旗下搜尋引擎「Bing」也被封鎖；中國外交部發言人華春瑩今（24）日對此嗆辣回應，「這不是外交問題還來問我？」

華春瑩今日主持中國外交部例行記者會，回答各式中國與他國外交議題、政治事件的問題，記者會結束前1名外媒記者把握發言機會，向華表示「我的問題可能不是一個外交問題，但是其他部委（會）不會回答。微軟搜索引擎『必應』（Bing）是不是在中國被禁用了？」

華春瑩對此問題表示，「你知道這不是外交問題還來問我？」，她告知這名記者自己並不了解這件事情，且該問題僅能對相關部門提出，就此結束24日的例行記者會。

《金融時報》引述中國主要電信商中國聯通說法，指出連不上Bing，確實是中國政府將該搜尋引擎列入封鎖名單中，原因在於中美貿易戰尚在進行，中方不願讓有關消息在國內曝光。微軟則證實，中國已經連不上Bing，目前正在商討下一步計畫。

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