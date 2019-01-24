上海貴族學校寒假作業藏春色 還要學生寫下「我的感悟」

2019-01-24 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海私立中芯學校今年國二的英語寒假作業竟出黃色笑話，還要學生寫下「我的感悟」，令家長們傻眼提出抗議。

從家長拍照檢舉的作業中可以看出，該題以黃色笑話「Mommy's Washcloth」（媽媽的小方巾），寫出一名母親以「小方巾」向兒子代稱自己的陰毛，後來因為生產刮除，再向兒子謊稱「我搞丟了！」兒子為尋找母親的小方巾，撞見女傭正用「媽媽的小方巾」替父親擦臉的故事。作業要求學生看完文章後寫下「我的感悟」，有家長發現後拍照上傳至家長群組抗議，其他家長看了也感到驚訝、不適。

據上海浦東新區教育局調查指出，出現黃色笑話的作業，是中芯學校自選的《時刻準備著——英語八年級寒假作業》，由上海東方激光教育文化有限公司編印的輔導教材，並非中小學教材。教育局認為「中芯學校在使用教輔材料方面管理混亂、嚴重違規。」即刻要求停止使用、收回封存，並對相關責任人「嚴肅查處」，同時要求全區中小學對教輔材料進行全面自查。

中芯學校回應，出現問題的教材絕大部分目前已回收，剩下部分正全力追回，並已發布新的寒假作業，也表示教材的出版社「很快會出道歉信」。而出版社（原子能出版社）則稱，出問題的教材並不是他們出版的，而是被不法分子盜用了書號。

中芯學校是由中芯國際集成電路製造有限公司創辦，是一間從幼稚園至高中的12年一貫國際雙語貴族學校，一學期學費將近28萬人民幣（約台幣124.7萬元）。據悉，這是中芯學校短期內「二度」出包，去年10月曾爆發校內食堂出現蔬菜發霉、半成品提前標註加工日期，甚至連調味品和半成品都已超過標註的保質期限等嚴重食安問題，導致該校校長去職。

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