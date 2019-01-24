日本79歲爺爺挑戰徒步1100公里 背後原因觸動人心

2019-01-24 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本79歲的老爺爺尾畠春夫，希望從東京徒步走回自己的家鄉大分縣，整段路程大約1100公里，不過尾畠春夫會這樣做，背後有他的深意。

綜合日媒報導，來自九州大分縣日出町的尾畠春夫，擁有賑災豐富經驗，先前還幫警方找到2歲的失蹤男童而一夕成名。去年8月時，山口縣有男童走失，警方3天共出動380人次搜索仍一無所獲；從新聞得知消息的尾畠春夫，動身趕往山口縣，以志工身份協助搜尋，只花費1小時就找到男童，被網友封為「肉搜達人」。

而尾畠春夫18日在東京的學校宣布，19日開始從東京都徒步走回家，總計1100公里的距離，即便不眠不休地走也要花上12天才能走完；尾畠春夫沒有帶手機和地圖，僅能依照標示走，出發後3天只完成了40多公里，沿途都有路人認出他，要求拍照之餘，也為他加油打氣。

尾畠春夫說，會堅持徒步，是因為想為全世界的孩子祈福，有些悲傷的孩子，是騎自行車、摩托車或汽車無法遇到的，要自己一步步走出去後才能遇見；他身著橘色上衣，上面寫著「為了孩子們的幸福」，尾畠春夫還說，即便只多1、2個孩子，都希望讓他們覺得：出生在這個世界上真好。

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