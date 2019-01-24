要求「1天能啪啪28次」 泰國富婆甩掉第14任老公

2019-01-24 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕換夫如換衣的60歲泰國富婆金賈妮亞（Leena Jungjanya），近日被爆出甩掉第14任老公，將徵求另名小鮮肉共譜戀情。金賈妮亞曾在節目上徵婚，列出「每天可以啪啪28次的」、「身高180公分」等等的徵偶條件。儘管條件嚴苛，仍吸引5.5萬人報名徵選，在當時引起不小轟動。

綜合外媒報導，金賈妮亞是泰國當地網紅，本業為女律師，同時經營化妝品公司「High Society」。2017年金賈妮亞在節目上表示，未來老公必須要25歲以下、身高180公分、體重不得超過70公斤與6塊腹肌等條件，而且要能夠「每天啪啪28次」。

條件一出，吸引5.5萬人參加徵選。在激烈競爭中，由25歲的蘭希（Rangsee）勝出，成為金賈妮亞的第9任老公。不過幾星期後，金賈妮亞就換掉多名老公，並拍攝影片介紹她的第12任老公多姆（Dom）。據報導，多姆是名肌肉猛男，還號稱「20公分」。

短短2年內，金賈妮亞已經和第14任老公離婚，目前正在尋找新任老公，讓不少人對金賈妮亞的「吃完就丟」的作派感到相當震驚。報導也指出，金賈妮亞除了「吃幼齒」外，也會「進廠維修」，保持美麗。但網友們質疑，金賈妮亞PO出的術後爆乳美照很不自然，比較像是電腦修圖。

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