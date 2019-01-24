可憐狗狗自家花園遭射傷 箭矢貫穿身體幸運存活

美國南卡羅來納州（South Carolina）一隻5個月大的狗狗洛卡（Loca）慘遭人用箭射傷。（圖擷取自臉書Paws & Claws Animal Clinic）

2019-01-24 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州（South Carolina）一隻5個月大的狗狗洛卡（Loca）日前遭人用箭射傷，箭矢從臉部貫穿身體，所幸未傷及大腦、食道和脊椎，幸運存活下來。對此，幫助洛卡開刀的動物診所（Paws & Claws Animal Clinic）則強力譴責這起殘忍至極的虐待行為，並透露有動保人士正懸賞1500美元（約新台幣4萬6322元），力求找到傷害洛卡的兇手。

據《每日郵報》報導，5個月大的洛卡才剛被主人從收容中心領養回家，22日傍晚主人就發現洛卡在後花園遭人用箭射傷，立即送往醫院急救；動物診所獸醫第一時間為洛卡照X光判斷傷勢，發現該箭矢雖射中洛卡臉部並從背部貫穿而出，但卻奇蹟般地避開洛卡的大腦、食道和脊椎，因此得以在手術中順利被取出。

「洛卡實在是隻極為不幸，又相當幸運的狗狗」，該動物診所表示，洛卡的手術很成功，今（24）日早上已安排牠出院，回到主人身邊療傷，但他們仍強力譴責這種殘忍至極的虐待行為，希望有任何關於洛卡受傷消息的人，能夠主動向警方連繫，以利真相調查。另外，動物診所也在臉書上透露，有動保人士更為此懸賞1500元美元，希望找到兇手，替落卡伸張正義。

箭矢雖射中洛卡臉部並從背部貫穿而出，但卻奇蹟般地避開牠的大腦、食道和脊椎。（圖擷取自臉書Paws & Claws Animal Clinic）

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