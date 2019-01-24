外送民主？是否對委內瑞拉動武 川普不把話說死...

2019-01-24 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖及國會主席瓜伊多（Juan Guaido），今自行宣誓就任臨時總統，且獲美國總統川普承認及多國承認，引發委國政局動盪。對於是否可能對委國動武？川普不把話說死，僅強調「所有選項都在檯面上」。

綜合外媒報導，被問到是否考慮對委內瑞拉採取軍事行動，確保情勢能夠如美國所設想的來發展？川普說，「所有選項都在檯面上。」

在川普承認瓜伊多後，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）宣布與美國斷交，要求美國外交人員在72小時內離開委內瑞拉，但遭美國務院否決，強調美不承認馬杜羅政權，因此他無權與美斷交。美國也將透過瓜伊多臨時政府與委內瑞拉進行外交關係，並追究任何危及美國使命及其外交人員安全者。

委內瑞拉的政治分裂如今已無法避免，反政府抗議示威已出現在委國境內眾多城市，組織反對示威的瓜伊多持續呼籲軍方不服從政府，數以萬計的示威者頻頻與防暴警察發生衝突。我外交部也提醒國人，應暫時避免前往委內瑞拉，若有必要，需隨時提高警覺，避免前往人潮聚集處並隨時注意自身安全。

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