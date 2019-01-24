前元首傳娶俄國嫩模後閃辭 馬來西亞新國王出爐

59歲彭亨州蘇丹阿都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）出任大馬第16任國家元首（美聯社）

2019-01-24 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞統治者會議（Council of Rulers）今（24）日開會選出新任國家元首，由日前剛即位的59歲彭亨州蘇丹阿都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）擔任大馬第16任國家元首。新元首將在1月31日宣誓就任。

大馬前國家元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）本月6日突然宣布辭職，為大馬建國61年來，首位辭職的在位元首，任職僅逾2年，未達5年任期的一半。此前傳出他迎娶俄羅斯嫩模沃沃迪娜（Oksana Voevodina），但未獲官方證實。

根據大馬媒體報導，負責遴選最高元首和副最高元首的統治者會議，今日上午開會選出第16任國家元首。除了先前辭職的吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世，大馬8州的世襲君主皆有出席。

根據1957年擬出的國家元首輪任順序，在吉蘭丹州蘇丹後，出任元首的第一順位是彭亨州蘇丹，接著是柔佛州蘇丹、霹靂州蘇丹。統治者會議今日也選定彭亨州蘇丹阿都拉出任新元首，副元首為霹靂州蘇丹納茲林沙（Sultan Nazrin Shah）。

由於彭亨州蘇丹是大馬新元首的第一人選，身體不佳的蘇丹阿末沙日前退位，讓擔任攝政王多年的長子阿都拉繼位，以為讓他當選第16任國家元首鋪路。

大馬前國家元首蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）本月6日突然宣布辭職。（法新社）

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