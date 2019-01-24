中國科考船誤撞南極冰山 南韓破冰船救出24名受困隊員

2019-01-24 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國破冰科考船「雪龍號」19日在南極航行途中與冰山相撞，破冰船受迫退回島嶼，科考隊員全數受困，南韓媒體指出，南韓破冰科考船「ARAON號」23日登島，將受困的24名中國科考隊員全數救出。

根據《韓聯社》報導，島上中方基地雖可禦寒，但生活必需品僅夠維持至下月初，此外，南極目前正值夏季，導致原可作為飛機跑道的海冰融化，使得空中救援難度提高，若增派其餘船隻前往至少需費時10日，屆時中方可能面臨生活必需物資短缺的窘境。

報導指出，在南極羅斯海（Ross Sea）進行偵探任務的南韓破冰船「ARAON號」21日接獲中方請求，隨後便全速趕往該島，由於該處並無停靠設施，「ARAON號」停泊於距離中方約700公尺處海域，出動直升機協助中方人員上船。

據稱，「ARAON號」預計於2月4日將中方科考人員送至紐西蘭南島的利特爾頓港（Lyttelton），再重返張保皋科技站接回船上原本搭乘的48名南韓科考隊員，其後將繼續進行任務。

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