台灣勞動人口減少 《日經》專文警告恐重演「失落的20年」

2019-01-24 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本自1990年代經濟崩盤後，經歷了長達20年的經濟不景氣，被稱為「失落的20年」。有日媒點出，勞動力減少是造成經濟崩潰的主要原因之一，鄰近的台灣和南韓已面臨到相同問題，認為台韓不能繼續坐以待斃。

《日經中文網》專文指出，近來台韓逐漸出現是否會步上日本「失落20年」後塵的聲音，亦即擔心經濟低靡的情況會長期化。內文寫道，台韓的人均GDP是高水準的2.5萬和3萬美元，有如此表現的國家，能保持2至3%的經濟成長率已是不錯水準，會有悲觀聲浪是因為過往的經濟成長飛快，稍有減緩所產生的落差感，台韓的現況還沒有日本嚴峻。

內文分析，日本經濟停滯被認為是泡沫經濟崩潰、日圓升值等多重因素長期累積所導致，但還有一個更重要的原因，就是日本勞動年齡人口在1995年達到頂峰，就業人數的高點則在1997年，自1998年開始，勞動力已不再增加，這年也是日本GDP下降的開始。

文中寫道，日本總人口長年不見成長，65歲以上的退休人員卻不斷增加，無論是大企業還是私營業主，都把精力應對到眼前的不景氣，只能勉強維持生產率不至下滑，但仍難以帶動GDP成長。若從勞動力觀點觀察台韓，兩國的勞動年齡人口持續增加，但總人口已停止成長，台灣的勞動年齡人口將在2020年下降至71.4%，到了2035年，台韓均會降至60%左右。

文末指出，日本已是一個失敗先例，台韓勢必要趕緊制訂出因應的長期戰略，包括擴大雇用老年人、外國人，但最重要的是提升出生率，2017年南韓出生率降至1.05，台灣為1.13，需盡量達到日本1.4至1.5的水準，強調「韓國和台灣都不能再對『失去的20年』現象等看做他人之事了。」

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