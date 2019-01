超夢幻！美尼加拉大瀑布結冰 瞬間變身「冰雪王國」

2019-01-24 19:35

〔即時新聞/綜合報導〕尼加拉大瀑布(Niagara Falls)是美國著名的觀光景點,不過最近因為寒流來襲,有部分瀑布由於溫度太低而結冰,奇特景象讓前往朝聖的遊客驚艷。

綜合外媒報導,最近美國的低溫下探零下10度C,這讓橫跨加拿大安大略省、美國紐約州的尼加拉大瀑布也部分凍結。從照片中可見,不只瀑布下方的水凍結,瀑布上方、還有一些原本在流動中的水也被凍結在半空中。一名前往朝聖的遊客看到瀑布結凍的景象後直呼,她感覺就像身在冰雪奇緣的城堡裡。

當地官員表示,雖然尼加拉大瀑布的噴霧與霧氣都在低溫下結冰,但水其實沒有停止流動,只是被結冰的表面所遮住而已。報導指出,尼加拉大瀑布上次完全結冰,已經是1848年,當時瀑布上方完全被寒冰塞住,因此導致水流速度變慢,最後整個瀑布全都結冰。

現在尼加拉大瀑布結冰的照片已在網路上造成轟動,許多網友都留言,「太美麗了!」、「好驚人!」、「希望我可以在現場看到。」

