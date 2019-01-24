超夢幻！美尼加拉大瀑布結冰 瞬間變身「冰雪王國」

2019-01-24 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉大瀑布（Niagara Falls）是美國著名的觀光景點，不過最近因為寒流來襲，有部分瀑布由於溫度太低而結冰，奇特景象讓前往朝聖的遊客驚艷。

綜合外媒報導，最近美國的低溫下探零下10度C，這讓橫跨加拿大安大略省、美國紐約州的尼加拉大瀑布也部分凍結。從照片中可見，不只瀑布下方的水凍結，瀑布上方、還有一些原本在流動中的水也被凍結在半空中。一名前往朝聖的遊客看到瀑布結凍的景象後直呼，她感覺就像身在冰雪奇緣的城堡裡。

當地官員表示，雖然尼加拉大瀑布的噴霧與霧氣都在低溫下結冰，但水其實沒有停止流動，只是被結冰的表面所遮住而已。報導指出，尼加拉大瀑布上次完全結冰，已經是1848年，當時瀑布上方完全被寒冰塞住，因此導致水流速度變慢，最後整個瀑布全都結冰。

現在尼加拉大瀑布結冰的照片已在網路上造成轟動，許多網友都留言，「太美麗了！」、「好驚人！」、「希望我可以在現場看到。」

相關影片請見：

Oh it is just beyond stunning ????????????#NiagaraFalls pic.twitter.com/zjqi68jT2W — Gerard | G&G Journeys ???? （@ggjourneys） January 23, 2019

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