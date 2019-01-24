忠心！主人暈倒在地 狗狗上街急攔救護車救主人

2019-01-24 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗因為對主人忠心，常被視為人類最好的夥伴。最近中國一隻狗狗在發現主人暈倒在地後，直接跑到馬路上攔救護車，將救援團隊引導到主人身旁，聰明舉動引來網友大讚。

綜合報導指出，中國山西一名男子16日因為酒醉暈倒在家中院子，鄰居聽到男子養的黃金獵犬不斷吼叫救援後，於是幫忙叫救護車。但叫了很久救護車都沒到，黃金獵犬於是跑到巷口等救護車，等到救護車一出現，狗狗就跑到車子前方帶路，將救護引導到主人的家中，牠在帶路過程中還不時往回看救護車。

報導指出，狗主人從事的是回收業，過去意外撿到一有皮膚病的黃金獵犬，於是將牠收養。主人為了治療狗狗的皮膚病，前前後後花了不少錢，最後終於讓狗狗重新長出毛。之後每當主人在回收時，狗狗都會跟在他身旁。

許多網友看到狗狗的行為後都大讚，「太神奇了。」、「忠犬！」、「好狗。」、「人類最忠實的朋友。」、「狗狗是有靈性的。」

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