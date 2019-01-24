係金ㄟ「Apple Pay」！帶蘋果光顧 英酒吧免費換飲料

2019-01-24 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕Apple Pay是蘋果公司提供的行動支付服務，讓iPhone用戶可以直接用手機付款。不過英國1間酒吧最近推出名副其實的「Apple Pay」，顧客只要拿著1顆蘋果到酒吧，就能換1杯免費的飲料。

據《都市報》報導，1月是英國酒吧1年中最冷淡的月份，倫敦1間酒吧「Hawkes」最近為了促進酒吧的生意，就推出1項「Apple Pay」活動。顧客只要帶著1顆蘋果（約12元新台幣）進到酒吧，就可以換到1杯要價5英鎊（約200元新台幣）的飲料。酒吧希望透過這樣的活動，鼓勵人們離開家裡、到酒吧喝1杯。

酒吧創辦人萊特（Simon Wright）表示，他想要幫助那些在1月份手頭很緊的英國人，讓他們可以用1杯飲料擊退「冬天憂鬱」（Winter blues，有些人在冬季會出現憂鬱症狀，居住在北緯30度以北、南緯30度以南地區的人們較容易出現）。他也表示，顧客帶來的蘋果，未來也會重新被做成飲料。

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