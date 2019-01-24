川普讓步！ 國情咨文等政府重啟再發表

2019-01-24 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府部分機構停擺至今已33天，且尚無重啟跡象。美國總統川普則在稍早讓步，配合民主黨要求延後發表國情咨文，直到政府重新恢復運作。

原定29日於國會發表的國情咨文，因美政府身陷停擺危機，民主黨要求川普延後進行，甚至可以用書面方式發表。川普起先不為所動，仍堅持按照時程表上台，成為雙方除了邊境圍牆經費外的另一個戰場。

川普稍早在推特上發文寫道，正值政府停擺之際，他願意配合民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）要求，延後發表國情咨文，直到政府重啟後再進行，他也不希望把國情咨文改到別的地點發表，因為在眾議院發表國情咨文有其歷史、傳統意義，是別的場所難以取代的，「我期待在不久的將來，向大家發表一次很棒的國情咨文。」

美國政府停擺超過1個月，已創下歷史紀錄，除了大批政府雇員無薪可領，瑞信分析師也警告，若美國政府選擇繼續暫停作業，恐將導致美國今年第1季經濟出現萎縮，短期經濟成本甚至上看千億美元。

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