委國爆發反馬杜羅政權示威 警民衝突釀4死

2019-01-24 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖及國會主席瓜伊多（Juan Guaido）今天宣誓就任臨時總統，立即獲得美國總統川普承認，原總統馬杜羅（Nicolas Maduro）憤而宣布與美國斷交。在此同時，委國民眾紛紛走上街頭反對馬杜羅政府，引發警民激烈衝突，目前已知造成4人死亡。

委內瑞拉近期政局動盪，首都加拉加斯於當地時間21日發生小規模軍事政變，數十名國民護衛隊成員連續攻擊2崗哨，搶奪軍火後試圖攻擊委國總統府鄰近的指揮中心，並有民眾上街響應，不過委國軍方在數小時內便完成壓制，將叛變士兵逮捕，暴動的民眾則被以催淚彈等方式驅離。

不過，委國反對派領導人、國民大會主席瓜伊多今天自行宣布就任臨時總統，獲美國、加拿大、巴西等眾多美洲國家承認政權，原總統馬杜羅則憤而宣布與美國斷交，國內政局已徹底分裂，長期對馬杜羅政權不滿的民眾也乘勢走上街頭，與現場警方發生激烈衝突。

報導指出，反政府抗議示威已出現在委國境內眾多城市，組織反對示威的瓜伊多持續呼籲軍方不服從政府，數以萬計的示威者則頻頻與防暴警察發生衝突，據傳，目前已造成至少4人死亡，死者身分尚未獲得證實。

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