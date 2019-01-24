場內賽馬激烈廝殺 轉播拍到疑場外「賽人馬」嗨打炮引熱議

2019-01-24 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一場賽馬比賽過程中出現插曲，正當鏡頭轉播場上選手激烈廝殺的畫面時，眼尖網友發現，光天化日下，較遠處的屋頂上，疑似有2名觀眾很嗨地在「賽人馬」啪啪啪，引發熱議。不過外媒報導，其實他們只是在搞笑。

綜合媒體報導，這一幕離奇的場景，似是在紐西蘭布倫亨的華特利賽馬場旁捕捉到，現場參賽選手無不全力以赴拼戰、擠成一團，不到最後誰知勝負，氣氛看似頗緊張，沒想到卻有網友在轉播時看到，視線後方屋頂上有兩名觀眾，一人似採彎腰的姿勢，另一人則雙腳張開站立揮手，兩人一前一後，但疑因距離過遠，畫面可能不是那麼清楚，一時間易讓人誤以為是在打野砲。

報導指出，不過實際上僅為兩人爬上鄰近賽馬場的屋頂上，等待馬匹經過時，可以模仿搞笑上直播，也無法得知究竟有無全裸上陣，但已知的是，這場當地時間上週日（20日）舉行的比賽，似有數千人以上在收看。

報導提到，惡作劇者的說法是，雙方沒有發生性行為，他只是和身著膚色短褲的友人在擺動作。文中宣稱這似乎已非當事人首次惡搞，去年他曾公開穿上胸罩與內褲秀肌肉給人看。外國網友回應，「哈哈哈哈笑瘋」、「如果要玩這麼激烈，想必那屋頂要蓋得很堅固」、「呃，慶祝星期天的方式還真奇怪」、「一點都不好笑」。

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