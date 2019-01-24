科學家今宣布成功複製5隻病猴 有望加快疾病研究

2019-01-24 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕去年中國科學家利用製造桃莉羊的技術，成功創造出兩隻複製猴「中中」及「華華」，今中國科學院再公布又造出5隻複製猴，表示5隻複製猴較為特別，可加快新藥研發速度和疾病研究。

綜合媒體報導，這5隻複製猴使用的複製技術和「中中」、「華華」不同，5隻複製猴被「剔除BMAL1基因」成為「生物鐘紊亂體細胞克隆猴」，是為解決目前腦疾病藥物研發緩慢且失敗率高的狀況，由於實驗常用的小白鼠及果蠅因與人類的晝夜活動周期、腦結構和代謝速率等有明顯差異，故將寄望放在5隻複製猴身上。

《新浪網》報導，研究團隊及眾多科學家經兩年多來，最終成功造出一批被「剔除BMAL1基因」的5隻複製猴，經觀察結果發現，小猴子慢慢出現失眠問題、睡眠障礙、焦慮狀況，科學家表示，這是首次製造出成功「遺傳背景一致」的生物節律紊亂的獼猴模型。

科學家更指出，這次實驗成功意味著兩件事，包括中國的「體細胞克隆技術」趨於成熟，並能促進腦認知功能和藥物研發等研究的進程，對此中科院神經科學研究所所長蒲慕明院士則說：「相信該次的成果有助於縮短藥物研發時間、提高藥物研發成功率、加快新藥製造速度、促進生命科學和醫學發展。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/