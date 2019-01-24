「爸爸我現在超害怕...」英超球星搭機失蹤最後留言曝光

2019-01-24 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國當地時間週一（21日）晚間，一架飛往英國的輕型飛機在英吉利海峽失蹤，除駕駛外，機上還有英超前鋒薩拉（Emiliano Sala），英國救難單位持續搜索中，現在傳出在飛機失蹤前，薩拉曾向父親傳送最後一句話。

綜合外媒報導，阿根廷28歲球星薩拉才剛以破球會紀錄轉會費1500萬英鎊（約新台幣6億元）和英超球隊加的夫城簽約，不料21日搭機前往卡的夫城與新隊友訓練時，飛機在海峽群島（Channel Islands）外海失聯，至今仍無音訊，由於惡劣的海象以及寒冷的天候狀況，機上2人生還機率不樂觀。

阿根廷媒體所公布的數則薩拉在飛機上的遺言，他向朋友說道：「我們在機上，它好像要摔成碎片了」，另外他還透過通訊軟體向父親告別：「如果1個半小時後你們沒有我的消息，不知道他們是否會派人找我，因為人們可能找不到我。爸爸，你要知道，我現在是多麼害怕」。

目前救援行動仍在進行，英國救難單位根據氣流與天候狀況，派遣飛機在可能的失事地點進行搜索。

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