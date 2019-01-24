讚不絕口！外國客讚台北捷運為世界最好之一

2019-01-24 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕紐約一名自由撰稿人日前發文稱讚台北捷運乾淨、準時，還列出不少優點大讚北捷是世界上最好的交通運輸之一。

這名自由撰稿人索倫（Martha Sorren）居住於紐約近7年時間，長年通勤搭乘擁擠的紐約地鐵，她表示以此相較之下「台灣的台北捷運是世界上最好的交通運輸系統之一」。

索倫在網站「Insider」中寫下對北捷的印象，她表示北捷相當乾淨、井井有條，相當準時，並說：「我沒有等過5分鐘以上的車。」她更表示，其他國家可以跟北捷學習。

索倫在文中大讚北捷，表示北捷內禁止飲食、提供站立乘客握把，並說身高157公分的她也能輕鬆握住，相當便民，且月台設有安全門防止人摔落、列車準點率高、悠遊卡儲值後可重複使用、車資便宜、廁所乾淨且其他設備也很完善。

另表示，就算是外國人到台北遊玩也能秒懂北捷如何搭乘，稱讚北捷內附有清楚的英文路線圖、地上貼有代表地鐵顏色的標示並附註英文、捷運站入口的門牌以顏色區分路線，讓外國客也能一目了然。

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