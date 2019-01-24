植物人遭性侵產下男嬰 DNA揪出療養院護理師...

2019-01-24 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）一名36歲男護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland），竟在照護期間，對一名29歲女植物人性侵，最後導致植物人懷孕並在去年底產下一名男嬰，整起事件震驚美國社會，目前薩瑟蘭以因為涉案遭逮捕，並被療養院解雇。

綜合美媒報導，29歲患者自從3歲起就失去行為能力，已在療養院住了10年，不料卻被她的護理師薩瑟蘭性侵，薩瑟蘭目前面臨一項性侵犯罪和一項成人虐待罪的指控，法官要他以50萬美元交保，若繳納保釋金將配戴電子腳鐐。

哈辛達療養院表示，療養院每一位成員聽到此事都無法言喻，我們再一次向其家人、社區和社會發出最深切的道歉，並致上最深切的慰問。

女病患家屬則透過聲明澄清，她並非處於昏迷狀態，而是在幼年時因癲癇發作，導致嚴重智能障礙。聲明強調，「她無法說話但可以移動四肢、頭部和頸部，可以回應聲音並做出臉部表情。最重要的是，她雖有嚴重智力障礙，但是個受到關愛的女兒。」

據報導，薩瑟蘭自2011年以來一直在該療養院工作，他一直在照護被害人，因此可以長時間接觸她。警方發言人湯普森（Tommy Thompson）說，經DNA測試後，確認性侵女病患的人就是薩瑟蘭，至於男嬰方面，目前身體狀況非常良好。

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