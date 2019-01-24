人權比貓熊更重要！布拉格市長擬廢「一中條款」

2019-01-24 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格新市長、37歲的賀吉普（Zdeněk Hřib）在2018年11月就任布拉格市長，而賀吉普在上任後有個和台灣有關的目標，那就是刪除布拉格與北京姊妹市協定中的「一中條款」，並有意和台北市在智慧城市上進行合作。

2016年時，因中國國家主席習近平首度訪問捷克，布拉格與北京也因此締結姊妹市，時任北京市長王安順和布拉格市長科爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）簽訂協定，不過協定中第3條明文：「布拉格市政府承諾，繼續履行捷克政府的一個中國政策，且承認台灣是中國不可分割的一部分。」而當時北京還計畫將一隻熊貓送給布拉格動物園

然而賀吉普在去年11月上任後，批評姊妹市協定中第3條內容，布拉格市議會也反對此條款，強調人權更為重要，賀吉普14日在推特表示：「我們想討論布拉格與北京的姊妹市協定內容調整問題，現行協定中第3條承認『一個中國』政策，不應屬於協定內容，布拉格必須拿出自信，並以尊重人權為基礎。」

捷克保守派政黨「TOP 09」黨魁波斯皮修（Jiří Pospíšil）指出：「TOP 09的立場長期秉持著捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）的精神，也就是以人權為本。」而北京至今仍未兌現「送熊貓」承諾。布拉格市議員奇金斯基（Jan Čižinský）稱：「布拉格的人權比動物園有沒有貓熊來得重要。」

另外，布拉格與台北市雖然沒有締結姊妹市協定，不過雙方在智慧城市領域上已有合作經驗，且2018年3月台北舉辦的「2018智慧城市首長高峰會」，時任布拉格副市長翁德烈（Mirovský Ondřej）也曾來台與會，賀吉普22日時則在推特表示：「和外交使團祝賀農曆新年，並和駐捷克台北經濟文化辦事處討論合作智慧城市，因為台北在1996年就有自動駕駛的捷運系統了。」

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