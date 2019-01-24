艾爾段與蒲亭會談 繼續致力穩定敘北伊德利布省

2019-01-24 05:36

〔中央社〕土耳其總統艾爾段和俄羅斯總統蒲亭今天在莫斯科會談後表示，雙方討論到穩定敘利亞北部伊德利布省情勢的必要作為，並將繼續在當地打擊恐怖組織。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天對莫斯科進行單日往返工作訪問，與蒲亭（Vladimir Putin）會談，商討美國撤軍後的敘利亞情勢。

安卡拉和莫斯科試圖在伊德利布省（Idlib）建立緩和衝突地帶（de-escalation zone）。半島電視台（Al Jazeera）報導，土耳其外交部稍早前表示，當地幾已遭武裝團體沙姆解放組織（HTS）全面掌控，情勢正迅速惡化。HTS曾與蓋達組織（al-Qaeda）有關連。

兩人會談後召開聯合記者會。蒲亭說：「不幸的是，那裡有許多問題，我們注意到了。」他並說土耳其很努力試圖改變當地情勢，但要終結恐怖組織行動，兩國仍需投入更多。

安卡拉與莫斯科去年9月在俄羅斯索契（Sochi）簽署協議，同意在伊德利布省設立緩和衝突地帶。土耳其當時矢言會讓HTS解除武裝、讓HTS戰士在伊德利布省消聲匿跡。該協議成功阻擋俄羅斯支持的敘利亞政府軍對擁有近300萬人口的伊德利布省發起攻勢。

蒲亭表示，他已同意很快主辦俄、土和伊朗3方高峰會，在阿斯塔納（ Astana）架構下討論敘利亞情勢。

在敘利亞衝突中支持溫和反對勢力的土耳其，2017年以來跟挺敘利亞政府的俄羅斯和伊朗密切合作，尋求找出終結這場血腥衝突的解決之道。經多輪會談，這3個擔保國已在阿斯塔納架構下設立不同的緩和衝突地帶。持續進行的協商大致上已避免嚴重衝突發生。

蒲亭也強調敘利亞憲法委員會「非常重要」，與此同時，各方應該開始對話。不過他對聯合國支持的憲法委員會難產頗有微詞。

近8年敘利亞衝突接近尾聲，美國總統川普決定撤離近2000名美國大軍，區域強權和不同武裝勢力則競相尋求劃分勢力。艾爾段和蒲亭今天在此背景下會商敘利亞複雜情勢。

艾爾段在記者會中表示，對於在土耳其沿著敘北的邊界建立安全地帶（safe zone），各國領袖意見並無分歧。

安卡拉正尋求沿敘利亞邊境設立縱深32公里的安全地帶，目的在遏制被安卡拉認定為「恐怖團體」，但與美國結盟的庫德族民兵團體。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，有關設立安全地帶的議題，蒲亭說，「我們尊重土耳其朋友的利益」；艾爾段則說，「我們在此一議題上與俄羅斯意見一致」。

艾爾段提到，美國撤軍期間的空檔至關重要，因為可能被恐怖分子逮到可乘之機，並強調安卡拉和莫斯科在伊德利布省打擊恐怖組織的行動將會繼續下去。（編輯：林治平）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/