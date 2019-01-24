美中貿易談判 川普自認贏面大

2019-01-24 05:28

〔中央社〕美國總統川普今天說，美中貿易談判，美國正處於有利地位，美國經濟好，中國經濟表現卻「不怎麼樣」，是因為他對中國採取的關稅措施，現在是中國非常希望達成協議。

美國政府關門僵局持續之際，中國國務院副總理劉鶴仍將於下週到訪華府，展開美中貿易談判。川普下午在白宮主持一場關於醫療保險藥價的座談時，記者問及美中下週的貿易協商是否有可能達成協議，川普做上述答覆。

他說，現在是中國非常想要達成協議，雖然他不忘強調自己和中國國家主席習近平關係良好，但他自認，美國正處有利地位，「我們作為一個經濟體，表現超好，但他們（中國）卻不怎麼樣，因為（我的）關稅措施（有效）」。

川普自信認為，他對中國採取的關稅措施有作用，而之前達成暫緩提升稅率的協議很快就要到期，也會達成效果，中國如果不和美國談成協議，很快就要繳交大筆關稅，「他們要付給美國數十億美元」。

他說，這是美國首次這麼做，他也彷彿把關稅課徵看成是美國對中國享有順差般，「這是第一次有錢從中國來」。

川普重申，美國與中國的貿易談判，美方表現優異，而不論最後進展為何，美國都會好好的。（編輯：林治平）

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