加駐中大使：孟晚舟有強力論據爭取免遭引渡美國

2019-01-24 02:20

〔中央社〕加拿大駐中國大使麥家廉表示，在溫哥華被捕的中國華為技術公司財務長孟晚舟可以提出「強有力論據」，避免加國將她引渡到美國，部分原因在於美國總統川普所發表談話。

路透社報導，麥家廉（John McCallum）昨天接受中文媒體訪問時作此表示，訪問內容今天播出。這是加拿大官員迄今最明白的說法，顯示孟晚舟或許不會被送交美國，但麥家廉的談話也引起爭議。

麥家廉又說，引渡孟晚舟「不會是個快樂的結果」，這番話可能激怒川普政府。川普上台以來與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨政府關係冷淡。

孟晚舟是華為董事長任正非之女，她去年12月1日在溫哥華轉機時，加拿大政府應美國要求將她逮捕，原因是涉及違反美國對伊朗制裁案件。她目前遭軟禁在當地住處。

川普上個月告訴路透社，如果符合國家安全利益，或是有助與中國達成貿易協議，他將會介入孟晚舟案。加拿大外長方慧蘭隨即警告美方，不要將這宗引渡案政治化。

根據加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）播出的影片，麥家廉在訪問中說，孟晚舟「在她這方面有很好的論據」，其中第一個就是「川普的談話政治介入她的案子」。

麥家廉以英文受訪時也指出，加拿大並未像美國一樣對伊朗實施相關制裁。

他說：「加拿大並未簽署對伊朗的這些制裁。因此我想她在法官面前可以提出強有力的論據。」

麥家廉又說，他認為解決孟晚舟案有3個可能選項，第一個是引渡孟晚舟，但這「不會是個快樂的結果，而且將需時數年」，因為她可能提出上訴。

第2個選項是美國與中國達成交易，美方撤回引渡要求；第3個則是加拿大法院判決釋放孟晚舟，原因是美國的要求沒有道理。

美國司法部至遲必須在1月30日前提出正式引渡要求，屆時加拿大官員有一個月時間決定是否舉行引渡聽證會。法律專家表示，他們預期會舉行這項聽證會。

麥家廉以往曾發表些爭議性談話，總理杜魯道和外長方慧蘭對此都表示，他們不會政治干預此案。杜魯道強調，加拿大是個法治國家。

美聯社報導，加拿大前任駐中國大使馬大維（David Mulroney）批評麥家廉的談話令人驚訝，他呼籲杜魯道與方慧蘭都應與此事劃清界線。

他指出，加拿大政府已表明孟晚舟引渡案將由司法當局定奪，麥家廉如此對法官提出建議全然不適當。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/