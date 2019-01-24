中國誇大人口？俄媒爆：總人口數可能只有8億人

2019-01-24 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄國社群媒體《Pikabu》本月初援引1篇名為「中國進行人口數據欺騙」的文章，內容提到中國未達戰略目的，刻意誇大國內總人口數，實際根據各省人口數據推算，總人口可能並非官方聲稱的逼近14億，應只有8億甚至是5億。

綜合外媒報導，《Pikabu》引用俄國評論家麥可霍夫（Viktor Mekhov）的文章指出，1845年的中國人口有4.3億人，100年後儘管當時與日本戰爭損失慘重，但1945年中國官方宣布人口成長到4.9億人，後來共產黨實施「大躍進」、「文化大革命」，造成無數死傷後，歷經「一胎化政策」的中國人口竟然能夠飆到10億人。

麥可霍夫提到，2017年在北京大學的研討會上，曾提到中國實際人口數字僅有12.9億人，比當時官方公布的數字整整少了9000萬人，核對中國糧食進出口數據與人口成長的關係後，可得知實際人口絕對沒有官方公布的來得多，應為8億或5億，官方數據明顯誇大，而有此動作可能是出自戰略考量。

但俄羅斯科學院（PAH）的學者安德烈．奧斯特洛夫斯基（Андрей Островский）認為，中國當局沒有理由低報或誇大人口，因為中國經濟導向由國家控制，管理經濟的主要指標取決於人口規模，才能決定國家生產量、住房建設等政策；戰略與技術分析中心的專家卡辛（Vasily Kashin 對此觀點表示認同，他認為「浮報人口會導致GDP跟著被拉低」。

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