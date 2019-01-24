對女同事毛手毛腳 南韓前高級檢察官被判刑2年

2019-01-24 00:14

〔中央社〕南韓前高級檢察官安泰根今天因濫用權力遭定罪，判處2年徒刑。這是南韓「#我也是」反性騷運動中最受矚目的案件，安泰根被控對女同事毛手毛腳，還把這名受害者調離原職。

法新社報導，安泰根（Ahn Tae-geun，譯音）被控在一場喪禮中，一再對女同事徐智賢（Seo Ji-hyun，譯音）毛手毛腳。徐智賢對安泰根正式提起訴訟後，遭安泰根發配邊疆，職涯發展因而受限。

徐智賢隱忍多年，直到去年1月上電視節目，在鏡頭前聲淚俱下詳述自身遭遇。

這場訪談在社會氛圍仍是保守的南韓相當罕見；由於女性受害者怕丟臉，通常不願意對外訴苦。

不過，這起案件引發強烈回響，從藝術界、文壇到政壇、宗教界，針對位高權重男性的類似指控延燒全國，因而發展成南韓版的「#我也是」（#MeToo）反性騷運動。

由於這起案件超過一年追訴期，檢察官無法以性騷擾罪名起訴安泰根，但檢察官以徐智賢遭調職為由，以濫權罪起訴安泰根。安泰根2017年因貪汙案遭到開除。

法官李相柱（Lee Sang-ju，譯音）在首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）宣判時表示，有足夠證據顯示，安泰根「因為害怕徐智賢內部投訴的後果」而把她調離首爾。

李相柱並說，此舉「對徐智賢造成巨大的心理壓力」。

事件爆發後，安泰根一再堅稱，喪禮中他喝醉了，記不得發生什麼事，但李相柱表示，安泰根肯定知道內部調查一事，因而把徐智賢調職。

安泰根說，判決結果出人意表，他會上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/