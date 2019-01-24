歐盟警告 黃金簽證恐帶來貪汙洗錢

2019-01-24 00:14

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）今天敦促成員國，遏止核發給富裕外國投資者的「黃金簽證」計畫，並警告這些人會帶來貪汙和洗錢問題。

歐洲聯盟執行委員會（EC）發布首分報告，敦促成員國遏止有錢外國人透過投資來取得居留權或公民權，通常是中國、俄羅斯和美國富人使用這類計畫。

一名歐盟官員告訴法新社：「報告認為，這些（黃金簽證）計畫構成許多風險，像是安全、洗錢或逃稅等問題。」

這名官員並說，如果成員國沒有強化它們的規範，並變得「更加透明…執委會的立場很清楚，倘若有必要，我們就會採取行動」。

根據這分報告，等待取得居留權或公民權的有錢外國人，不會受到充分安全和背景審查，以防止他們構成安全風險或從事洗錢。

非政府組織已點名若干國家，像是馬爾他、賽普勒斯和保加利亞，提供富有外國人公民權，讓他們得以在擁有28個成員國的歐盟大部分區域內自由移動。眾多其他國家則給予外國投資者居留許可。

路透社報導，歐盟執委會今天警告指出，若干歐盟成員國出售護照和簽證給富裕外國人的計畫，可能會協助有組織犯罪集團滲透進入歐盟，升高洗錢、貪汙和逃稅的風險。

這是執委會針對涉及數十億美元計「投資移民」產業的首分報告，這類計畫容許富人向出售護照和簽證的國家，花錢取得公民權或居留權。

這類計畫能讓有錢外國人在這些國家購買公民權或居留權。

歐盟執委會表示，儘管是合法途徑，但這些計畫有時候以不透明方式進行，沒有對申請護照和簽證者進行充分審查。歐盟執委會也警告，歐盟某個成員國發行的護照和居留許可，讓這些外國人能暢行無阻地進入大部分歐盟成員國，使得整個歐盟面臨相關風險。

歐盟執委會在報告中，證實路透社本週稍早的一則報導，這會導致「可能的安全風險，像是洗錢、金援恐怖分子、貪汙以及有組織犯罪的滲透。」

歐盟國家中，馬爾他、賽普勒斯和保加利亞是販賣「黃金護照」交換投資約100萬至200萬歐元（220萬美元）的唯獨3個國家。

20個歐盟國家，包括上述3個國家，販賣居留許可或「黃金簽證」給願意投資的外國人，克羅埃西亞的價碼將近1萬5000歐元（1萬7000美元），而盧森堡和斯洛伐克的價碼超過500萬歐元。

不過，根據監督組織「全球見證」（Global Witness）和「國際透明組織」（Transparency International）去年10月的一分報告，過去10年期間，若干個歐盟國家出售至少6000本護照和將近10萬本居留許可，這些國家因而取得約250億歐元外國直接投資。

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