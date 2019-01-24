公開狂轟習近平！美眾議員：台灣不會在我們關心下消失

2019-01-24 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院22日通過挺台灣重返世界衛生組織（WHO）法案，參與連署的議員麥考爾（Michael McCaul）在法案通過前的辯論中狂轟習近平，並提到「台灣是世界民主典範，他們讓世界更美好」、「永遠不會在我們的關心下消失」。

麥考爾在眾議院表決前進行辯論，他指出，台灣對於健康議題有特殊的存在意義，台灣被排除在世界衛生組織之外，不僅是不公平，而且對世界而言相當危險，目前世界上有許多種類的疾病逐漸發展中，不幸的是，習近平與中國共產黨不斷危害全球健康，他們也一直都在打壓台灣。

麥考爾表示，台灣已經連續2年積極地與世界衛生組織接洽，台灣是世界民主的楷模，他們讓世界更美好，相較之下「中國是一個修正主義威權國家」，讓世界籠罩在風險之中，今年對美國與台灣關係而言意義重大，習近平在年初談話中公開指出，他願意對台灣動武，且讓台灣消失在一國兩制之下。

麥考爾強調，自己熱切的與我的同僚們把腳步踩在對的地方，就是讓台灣重返世界衛生組織，「我也要告訴習近平，台灣永遠不會在我們的關心之下消失」；該法案在8日由眾議院議員約霍（Ted Yoho）提出，獲得麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等眾議員共同連署，目前表決已通過將送交參議院表決。

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