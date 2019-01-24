9歲太低被轟 菲律賓刑責年齡降至12歲法案眾院過關

2019-01-24 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓追究刑事責任的最低年齡為15歲，但國會議員週三（23日）支持了一項法案，未來12歲的兒童可能因被定罪坐牢。聯合國和人權團體則強烈抨擊該法案。

《法新社》報導，這項具高度爭議的法案，是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）要求進一步擴大打擊毒品犯罪的措施之一，杜特蒂的毒品戰爭自2016年中開打以來，已造成數千人死亡。

杜特蒂在國會的盟友最初提議將「刑事責任年齡」降低到9歲，但引發其他議員憤怒，眾議院將其提高到12歲並二讀通過法案。如果參議院也批准法案，菲律賓將成為像阿富汗等懲罰12歲兒童犯罪行為的國家之一。但該法案在參議院引起更多反對意見。

國際組織「人權觀察」的活動人士康德（Carlos Conde）週三表示，「我們仍然認為對12歲兒童追究刑責太年輕了」。他說，「聯合國兒童權利委員會已經指出，刑事責任年齡最低應為14歲，任何情況下都不得低於此」。

眾議院通過的法案要求對犯下謀殺、強姦、縱火以及偷車等嚴重罪行的兒童，於特殊的「青少年護理機構」進行「強制性」監禁。

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