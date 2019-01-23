英國緝毒犬立大功 當地幫派懸賞百萬要「狗」頭

2019-01-23 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻精英緝毒犬Scamp因已查獲總價值超過600萬英鎊（約台幣2.4億元）的私菸，被當地幫派懸賞2萬5千英鎊（折合約台幣100萬元），要拿下牠的「狗」頭。

英國天空新聞（Sky News）報導，負責訓練這隻史賓格犬的菲利普斯（Stuart Phillips）表示，「這些走私者被狗狗的效率嚇壞了，不得不採取行動」。他在英國彭布羅克郡（Pembrokeshire）主持一個專門訓練搜救、緝毒犬的公司，名為BWY Canine。

菲利普斯說：「Scamp已經和許多地方議會合作過，亦幫助過許多法院案件。這個懸賞顯然證明這隻狗狗激怒了一些不肖之徒，必定和某些犯罪組織有關係，我們已經通知相關執法機關。」他說：「我也曾收到死亡威脅：車子的擋風玻璃被砸碎，輪胎被刺破。」

5年來，Scamp用他優秀的嗅覺和狩獵的天賦，查獲共計價值2.4億台幣的私菸。

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