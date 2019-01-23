泰國3/24國會大選 軍政府占250席預料仍是最大勢力

2019-01-23 22:35

〔中央社〕泰國將於3月24日舉行國會大選。根據2017年生效的新憲法，軍政府可實質掌握國會至少1/3席次，加上有親政府的政黨參與，預料軍政府仍將是國會中最大的政治勢力。

2014年泰國政變後，由軍政府掌權，成立國家和平秩序委員會（NCPO），禁止政黨活動。軍政府不斷推遲大選日期，2018年12月宣布解除禁止超過5人的集會及政治活動的禁令，允許政黨舉辦政治集會或示威，今天選舉委員會宣布3月24日舉行睽違5年的國會選舉。

2014年軍方掌權後，終止憲法並頒布臨時憲法，解散國會，由軍政府指派250人取代原本國會的功能，之後軍政府受到內外壓力，為了再次落實民主，於是草擬新憲法草案，並於2016年8月由泰國選民公民投票，公投結果以近62%的贊成票通過。

2017年4月，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）簽署新憲法，宣布泰國頒布實施第20部憲法。

這部新憲法共有279條，其中重點在國會選舉總理的方式，由原先眾議院500名議員選出總理，改由參議院和眾議院共同選舉，總理候選人必須獲得兩院議員全體半數以上的支持才能出任總理。

新憲法將參議院議席從200席增加到250席，眾議院500席不變。憲法也改變了參議院的產生方式，從之前由選民選舉和獨立機構指派改為完全由軍方指派。

根據這部憲法，參議院250席中50席由選舉委員會指派，200席由國家和平秩序委員會指派，陸海空三軍總司令、武裝部隊最高司令、國家警察總監與國防部次長占其中6席；意思是軍政府完全掌控參議院的席次。

參眾兩院共750席，軍政府就占1/3（250席），而在沒有一個政黨完全掌握其餘2/3的情況下，預期軍方仍是最大的政治勢力。

憲法也讓軍方獲得體制內任免總理的權力，總理可由參議院推舉不具議員身分或無黨派人士參選，且參議院有推動彈劾總理的權力。

2018年3月，一群退伍軍人組成了公民力量黨（Palang Pracharath），一般認為公民力量黨支持軍政府執政，且不斷向其他政黨挖角。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）之前報導，公民力量黨極力拉攏他黨勢力，為泰黨（Pheu Thai）約有70位、泰國民主黨（Democrat Party）約20位政治人物離開原黨，多數跳槽到公民力量黨。

總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）否認自己和公民力量黨有關，不過他昨天表示，正考慮加入政黨，前提是有政黨邀請他加入，表示如果要繼續從政，就要加入無私且願意改變這國家的政黨，而不是一個想要否定現任政府施政的政黨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/