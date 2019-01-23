野豹闖入家中叼走3歲女童 找到時屍首僅剩軀幹和雙腿...

2019-01-23 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度日前發生一起恐怖的動物吃人案件，一名年僅3歲的女童被一隻闖入民宅的野豹叼走，找到時已經被撕咬的不成人形，僅剩下軀幹和雙腿，母親當場崩潰。

根據外媒報導，本月15日，住在印度西孟加拉的3歲女童普拉麗塔（Pranita Oraon）在事發前與母親待在家裡院子，突然一隻野豹從外頭跳進院子裡，張起血盆大口朝著女童攻擊，母親見狀也趕緊抱住女兒，並嘗試攻擊這隻獸性大發的野豹，無奈野豹身型龐大，單憑一人之力難以抵抗，最後女兒還是被野豹叼走。

當天普拉麗塔母親四處求助，找尋普拉麗塔的下落，然而卻只找到女兒身上那沾滿血跡的衣服，母親心裡頭馬上被不安感籠罩。果然，隔天村民們在事發地點3公里外的一處茶園發現了普拉麗塔的遺體，但已經被野豹咬到只剩下軀幹和雙腿，死狀慘不忍睹，看到女兒慘死的母親，也當場崩潰，自責自己沒能救下女兒。

據悉，在當地這已經不是第一次發生有野豹攻擊人的事件了，光是在過去的一個月內就發生4起攻擊事件，4起當中包括普拉麗塔在內共有3名孩童，被發現時都已身亡，村民都深陷被野豹攻擊的陰霾當中。當地動保人士高仕（Ujjawal Ghosh）也指出，受害女童居住的地區野豹數量粗估有4000多隻，因為人口快速增加的問題威脅到這些野生動物的棲息地，才會發生這樣的憾事。

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