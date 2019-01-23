小心假新聞 微軟瀏覽器警告 別相信《每日郵報》

2019-01-23 22:25

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國知名八卦報紙《每日郵報》（Daily Mail）其聳動內容經常引起大量轉載。然而，微軟瀏覽器「Microsoft Edge」近日警告用戶，不要輕信每日郵報，同時在最高五分的可信度標準中，給予該報僅一分的評價。

網友近日使用「Microsoft Edge」瀏覽每日郵報網站，即會看到一段聲明警告：「這個網站普遍無法維持準確與責任的基本標準」，「已被迫在許多備受矚目的案件中支付賠償金」。上述訊息是由名為「新聞守門人」（NewsGuard）的第三方新創公司製作，旨在提醒讀者謹慎。

新聞守門人稱每日郵報「定期發布損壞他人聲譽、引起廣泛警戒、構成騷擾或侵犯隱私的內容」。每日郵報網站是世界最大的新聞網站之一，但新聞守門人只給予它一分的可信度評價，與俄羅斯政府支持的 「今日俄羅斯」（RT）同一等級。

新聞守門人是由資深媒體人經營，試圖建立業界的新聞網站可信度基準，該公司聘請分析師檢查網站是否符合一系列新聞標準，將其所有判斷公之於眾，邀請新聞網站回應批評，以提高其標準以獲得更高評級。

原本這項服務只能由瀏覽器用戶自行從外掛程式選擇下載，但本週微軟已在所有的Microsoft Edge行動版自動安裝，但未包含電腦版。微軟與新聞守門人的合作是「微軟捍衛民主計畫」的一部分，前者對後者的新聞判定沒有直接的監督。

新聞守門人共同創辦人布里爾（Steve Brill）指出，對每日郵報的判定採取透明的方式，該公司承擔對判定的全部責任，所有投訴都應針對該公司而來，而非微軟。對此，每日郵報及其母公司「每日郵報與通用信託集團」則未有回應。

微軟Microsoft Edge瀏覽器警告用戶，不要輕信每日郵報，該報報導的可信度只有一分。（取自衛報網站）

微軟Microsoft Edge瀏覽器警告用戶，不要輕信每日郵報，該報報導的可信度只有一分。（取自衛報網站）

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