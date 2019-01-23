店名拿家暴開玩笑挨轟 澳洲餐館關門大吉

2019-01-23 21:58

〔中央社〕澳洲一家名為「受虐老婆」的炸魚薯條店，遭女權團體痛批拿家庭暴力開玩笑，女店主不敵輿論批評，下週將關門大吉。

路透社報導，這家位於昆士蘭省、名為「受虐老婆」（Battered Wife）的炸魚薯條店女老闆柯爾（Carolyn Kerr）表示，她在不滿店名的社運人士迫害獵巫行動下，被迫結束營業。

過去3個月來，女權團體和政治人物批評這家餐館拿家庭暴力開玩笑。根據政府數據，澳洲每6名婦女就有1人是家暴受害者。

柯爾昨天在社群網站上傳影片宣布：「我悲痛地通知大家，下週將停止營業。」

柯爾表示，自2017年開張以來，餐館即不斷遭社運團體鎖定，包括指控她剝削員工薪資。

柯爾表示：「我不知道還有什麼方法，可以繼續撐下去。」柯爾聲稱，店名是為了喚起大家對家暴的重視。

澳洲昆士蘭省、名為「受虐老婆」（Battered Wife）的炸魚薯條店女老闆柯爾表示，她在不滿店名的社運人士迫害獵巫行動下，被迫結束營業。（圖擷自The Battered Wife FISH & CHIPS臉書專頁）

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