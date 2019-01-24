辛巴威抗議油價飆漲 軍方被控「酷刑」鎮壓示威者

2019-01-24 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威因嚴重通貨膨脹，物價、油價翻倍飆漲而爆發罷工示威，至今已逾一週，政府派任的人權團體「辛巴威人權委員會」（Zimbabwe Human Rights Commission）週三（23日）強烈譴責官方動用軍隊掃蕩示威群眾的決策，並指控軍方使用「系統化酷刑」。

辛巴威於本月中將油價翻倍調漲，引發辛巴威工會聯合會（ZCTU）全體罷工，但在有民眾因罷工衝突死亡後，辛巴威政府下令該國最大網路營運商「Econet Wireless」在15日上午把網路切斷，盼藉此抑制消息傳播。然而卻掀起更大規模的暴動及警民衝突，最後動用軍隊進行鎮壓。

據《BBC》報導，現在越來越多關於軍方攻擊群眾的傳言和報導，從辛巴威首都哈拉雷（Harare）的各區傳出。《BBC》記者哈汀（Andrew Harding）週二採訪了一名男子，對方稱自己與約30名同伴遭軍方連續毆打超過2個小時，亦有人目睹一群小巴司機遭士兵們圍毆。

人權委員會粗略估計，上週至今已傳出最少8人死亡，多數都是因槍殺。委員會報告也指出，拒馬和路障附近的人遭到保安部隊針對的攻擊，保安部隊還會在夜裡闖入民宅，無故毆打男人甚至孩童。目前有超過600人因參涉示威而被捕，人權團體和律師指出，很多人都是被非法拘留。

政府發言人向《BBC》辯稱：「當事情一發不可收拾的時候，一點鐵腕是必須的。」不斷傳出的暴力鎮壓事件，讓人質疑辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）對軍隊控制力的問題，他先前承諾，任何對公民的暴力和虐待都是不被容忍的。

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