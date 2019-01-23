遭美列為主要威脅國 中國自稱是「世界和平建設者」

2019-01-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（22日）發布「國家情報戰略報告（National Intelligence Strategy）」，將中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮列為主要威脅國家。對此，中國外交部發言人華春瑩批美國的「冷戰思維」、「零和博弈」是過時概念，勸美應多做些利於世界和平穩定的事，稱「正如大家所看見的，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。」

綜合外媒報導，4年發布一次的國家情報戰略報告，將作為美國情報體系未來4年的指導方針。美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）在最新的戰略報告中表示，目前全球秩序處於冷戰後最為脆弱的狀態，而中國的軍事現代化、持續在太平洋等區域追求經濟和領土優勢，對美而言是一大隱憂。

根據法新社報導，有資深情報官員表示，中國近幾十年送數萬留學生和研究員到美取經，再以合法或非法方式取得美國科技的官方政策，使北京的科技發展急起直追，再加上俄羅斯於太空科技上緊追不捨，再再威脅美國領頭羊地位。

華春瑩今於例行記者會上回應該報告內容，直指美國近期在某些報告中對中俄做出不實指責，「我們已多次重申，中國始終不渝地走和平發展的道路，堅定奉行防禦性國防政策」，也敦促美方捨棄過時的冷戰、零和博弈觀念，多做有利於中美互信合作、有利於促進世界和平與穩定的事。

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