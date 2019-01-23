波音727客機正式退休 曾經歷「最離奇劫機案」

2019-01-23 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最後一架服役中的波音727，13日飛完從伊朗扎黑丹機場到德黑蘭機場約2小時的國內航線後，正式宣布退役，結束波音727作為客機近55年的營運歷史。

綜合外媒報導，波音727在1962年推出，1963年首飛，是世界上第一款出售數量破千的噴氣式客機；至於這架所屬於伊朗阿斯曼航空，同時也是全球最後一架作為客機服役的波音727（註冊號EP-ASB），於1980年生產，如今38歲。

環球飛行雜誌策略內容長莫里森（Murdo Morrison）表示，波音727在1984年停產，因為和新機型相比，它被認為聲音嘈雜、效能差，所以許多主要航空公司從1990年代起，開始逐步汰換成其他機型。

莫里森也提到，雖然波音727作為客機已退役，但機體本身仍可長期使用，所以目前有60架繼續被當成貨機、VIP專機或研究飛機。

據了解，波音727最為人知的一起事件，是一名叫庫柏（D. B. Cooper）的男子，在1971年搭乘波音727時劫機，最後他帶著20萬美金（約新台幣3737萬元）跳傘逃脫，過程中沒有傷害任何人質安全，但警方迄今仍未破案。

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