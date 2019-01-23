拿不到薪水是為國犧牲？ 川普媳婦風涼話引爆網友怒火

2019-01-23 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國版「府院之爭」越演越烈，隨著白宮與國會依舊對美墨築牆費僵持不下，導致美國聯邦政府的雇員意外成為無辜受害者，政府部門至今已關門第32天，每天都在刷新美國史上最長的政府關門紀錄，不過這時美國第一家庭的成員竟表示，「這些雇員雖然可憐，不過都是為國犧牲」，不食人間煙火的風涼話瞬間引爆網友怒火。

綜合外媒報導，美國第一家庭成員，美國總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）之妻柔拉（Lara Trump），日前在接受訪問時表示，雖然領不到薪水對政府雇員來說並不公平，但這並非一個人的問題，「撐過這一點點的痛苦，對美國的未來影響非常大」，下一代會感謝你們的「犧牲奉獻」，這真的得之不易。

不過她這段「鼓舞人心」的話卻瞬間引爆美國網友的怒火，怒批柔拉根本不食人間煙火，不少網友痛斥她根本沒有經歷過無收入之苦，到底憑什麼說這種風涼話，有網友在網上批評「妳知道無法繳納帳單的痛苦嗎？妳知道生病不去看醫生是因為付不起醫療費？沒薪水對一個家庭影響很大，而不只是一點點痛苦！」、「居然說沒有薪水是一點痛苦…她根本與現實脫節」、「比沒飯不會吃蛋糕還要幹話」、「柔拉告訴你，沒有牆就沒工作喔」

雖然川普先前受制輿論壓力，被迫提出一些妥協或讓步的方案給國會，希望用延長「追夢者」（DREAMers）計畫來換取國會通過築牆預算，不料還是被眾議院的多數黨民主黨痛斥「根本是要脅！」；美國聯邦政府關門的鬧劇何時結束仍是未知數。

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