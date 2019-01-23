北韓新年禮物曝光 金正恩大手筆送1000組南韓化妝品禮盒

2019-01-23 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今年元旦，北韓領導人金正恩送了1000組南韓化妝品禮盒給黨內中央委員會幹部及家屬，作為新年禮物。消息人士透露，這批化妝品被部分幹部家屬出售到市場上，才讓此事曝光。脫北者說，對北韓新娘來說，最高級的禮品就是南韓化妝品。

綜合外媒報導，這批南韓化妝品是北韓勞動黨財政經理部於去年11月，在中國吉林省邊境以美金購入的。有部分幹部家屬將化妝品拿到市場上販售，才讓禮品曝光。

消息人士指出，送南韓化妝品是相當罕見的，雖然北韓有國產化妝品品牌「銀河牌」（銀河水），但品質比不上南韓化妝品；近日南韓化妝品在首都平壤掀起熱潮，而且南北韓關係日趨解凍，對南韓產品也逐漸放寬限制。

據報導，南韓化妝品大廠「愛茉莉太平洋」旗下的「雪花秀」（Sulwhasoo）是北韓官夫人的最愛，甚至被暱稱為「地下水」。比起中國與北韓製的化妝品，南韓化妝品的價格還貴上2到3倍。脫北者則說，北韓人認為，南韓化妝品是新娘子最好的結婚禮物。

從金日成和金正日時代開始，北韓當局就會發放各式禮物，例如酒類、糖果或肉類等，意在攏絡內部精英，增加他們的忠誠。此外，北韓也會贈送名錶或電器產品。在2016年的勞動黨大會上，金正恩就曾贈送瑞士手錶給100位重要幹部。

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